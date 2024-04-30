Рішення про тимчасове зупинення надання консульських послуг чоловікам мобілізаційного віку за кордоном не порушує права людини.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ.

Рішення породило низку міфів і дипломати надали додаткові роз’яснення.

Міф №1: Рішення позбавило всіх чоловіків за кордоном доступу до консульських послуг.

В МЗС зазначили, що рішення стосується чоловіків призовного віку і дипустанови тимчасово зупиняють прийом них нових заяв на обмежений період часу, а не позбавляє їх доступу до консульських послуг.

“Після завершення цього періоду, прийом заяв продовжиться. Чоловіки призовного віку, які уточнили свої дані відповідно до вимог законодавства, матимуть можливість подати заяви на отримання консульських послуг, отримати свій слот в електронній черзі та попасти на прийом до консульства”, — пояснили дипломати.

Міф №2: Після вказаного рішення чоловіки призовного віку за кордоном позбавлені консульської опіки, зокрема у разі надзвичайних ситуацій.

У МЗС наголосили, що рішення не стосується надання екстреної консульської допомоги громадянам України в разі надзвичайних ситуацій (ДТП, затримання, стихійні лиха тощо).

“У таких випадках консульські працівники надають в межах законодавства необхідну консульську допомогу в повному обсязі всім громадянам України, жінкам і чоловікам будь-якого віку та безвідносно до їхнього статусу щодо військової служби чи інших особливостей”, — висловилися у міністерстві.

Міф №3: Це рішення неконституційне, оскільки закон про мобілізацію ще не набрав чинності.

За словами дипломатів, технічна пауза в прийомі нових заяв від чоловіків призовного віку зумовлена необхідністю підготовки до нових правил надання консульських послуг для чоловіків в зв’язку з набуттям чинності нового закону про мобілізацію. В МЗС наголосили, що обмеження тимчасові.

Нагадаємо, що 23 квітня ДП “Документ” припинило видачу документів за кордоном “з технічних причин”. 24 квітня Кабінет Міністрів заборонив пересилати паспорти чоловіків віком від 18 до 60 років за кордон. Їх можна отримати тільки в Україні.