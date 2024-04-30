Це стане важливим кроком, який дозволить пришвидшити розмінування.

Кабінет міністрів дозволив Державній службі надзвичайних ситуацій надавати платні послуги. Таке рішення в майбутньому може збільшити кількість сертифікованих операторів протимінної діяльності. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

“Формуємо ринкове середовище у сфері гуманітарного розмінування. Максимально залучаємо приватний сектор, щоб якомога швидше очистити Україну від мінного сміття”, – йдеться у повідомленні.

Платні послуги стосуватимуться надання оцінки відповідності спеціалістів у сфері цивільного захисту. Цей крок має активізувати сертифікацію операторів протимінної діяльності, яких наразі близько 35-ти.