Попри те, що ворог прагне створити від кордону до Харкова так звану “сіру зону”, жодних успіхів щодо просування у нього немає. Про це повідомив речник загону “Сталевий кордон” Іван Шевцов.

Російські окупанти готуються до наступальних дій на початку травня, бо полюбляють так звані святкові дедлайни, особливо лідер РФ Путін.

“Дійсно: саме у переддень 9 травня ворог планує знову розпочати наступальні дії, причому як на сході країни, так і на інших напрямках. Однак Сили оборони, у тому числі прикордонники, готові до зустрічі з агресором”, — зазначив речник.

Він зауважив, що сьогодні прикордонник — це не той солдат, який з автоматом і собакою патрулює державний кордон. Шевцов підкреслив, що наразі прикордонник — це потужний боєць, котрий виконує завдання з охорони та оборони України, тому всі спроби ворога просунутися на будь-якому напрямку будуть зупинені.

Шевцов також розповів про ключову відмінність української та російської армій — командування Сил оборони України дуже цінує життя і здоров’я військовослужбовців, а от армія РФ, попри величезні втрати, б’ється за кожний метр і не жалкує при цьому ні людей, ні техніку.

“Ворог захоплює ці маленькі території з дуже великими втратами — щонайменше 1:10, а для нас важливіше вчасно відійти на вигідніші позиції, зґуртуватися і дати потужну відсіч ворогу”, — акцентує речник.

Для українців маленький відступ, який навіть не можна назвати таким, не є досить важливим у тактичному плані, зазначив прикордонник, але він зберігає найголовніше — життя наших військових.