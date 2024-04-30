В одному зі столичних бізнес-центрів виявили незаконні казино і кол-центр.

Детективи Бюро економічної безпеки викрили в одному з київських бізнес-центрів нелегальне казино та шахрайський кол-центр. На дев’ятому поверсі будівлі організатори проводили азартні ігри в покер на гроші без відповідних ліцензій. А кол-центр розташовувався на четвертому поверсі.

У гральному закладі детективи знайшли обладнання для покеру, комп’ютерну техніку, бухгалтерську документацію, відеокамери із записами відвідувань казино. Також на місці злочину були конверти з готівкою, яка призначалася переможцям гри.

“Під час обшуку житла одного з фігурантів вилучено майже 135 тис. доларів США та близько 5 тис. євро готівкою. Чоловік не має офіційного доходу та не зміг пояснити походження грошей”, — зазначили в Бюро економічної безпеки.

Директору бізнес-центру, який організував роботу незаконного казино, було повідомлено про підозру у незаконній організації та проведенні азартних ігор.

Працівники кол-центру, який виявили на четвертому поверсі, шахрайським способом привласнювали кошти громадян України, Німеччини та Чехії.

Злочинці телефонували потерпілим та пропонували інвестувати в програмне забезпечення, яке нібито займається автоматичною торгівлею криптовалютами та приносить 5% доходу щоденно. Отримавши кошти шахраї просто блокували зв’язок.

“Під час обшуку вилучено понад 60 робочих місць з комп’ютерною технікою, телефонами, а також чорнові записи та посібники зі спілкування з жертвами”, — повідомили в БЕБ.

Слідчі БЕБ вже розпочали досудове розслідування у справі про шахрайство.