Про це він повідомив у своєму зверненні.

“Підписав закон України про збільшення штатної чисельності Державної прикордонної служби – це відзнака державою вашої ефективності, воїни, у захисті України, нашої незалежності, життя наших людей. Справді ефективні структури в Силах оборони та безпеки України заслуговують на нарощування й поширення їхнього досвіду в інших елементах нашого війська”, — підкреслив Зеленський.

Зеленський також підписав кілька указів, серед яких відзначення Геройським званням двох військових Держприкордонслужби та нагородження державними відзнаками, “Хрестом бойових заслуг”, 271 прикордонника.

Раніше він також присвоїв звання генерал-лейтенанта голові Держприкордонслужби України.

Нагадаємо, що 30 квітня в Україні відзначається День прикордонника.