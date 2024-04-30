11 членів злочинної групи судитимуть за злочинні дії, що завдали збитків на півтора мільйона гривень.

Злочинну групу з 11 людей судитимуть за крадіжку дизеля на 1,5 млн грн.

Організував схему 32-річний вінничанин — син працівника “”Укрзалізниці”. Використовуючи зв‘язки батька серед машиністів, він налагодив викрадення дизельного пального під час руху локомотивів та їхньої стоянки на станціях. Залучав переважно машиністів та їх помічників з Вінницької та Черкаської областей, особисто контролював їхні дії та розподіляв між ними “прибуток”.

Про це повідомили у Національній поліції України.

“Встановлено, що за один раз зловмисники зливали до трьох тонн дизельного пального, після чого відвозили його до місць тимчасового зберігання. Надалі фігуранти шукали бажаючих купити крадене за готівку і продавали по 42 гривні за літр, тобто на 15% менше від ринкової вартості.” – йдеться у заяві.

Зловмисники вносили в офіційні документи неправдиві дані щодо використаного пального і втручались в роботу двигуна, що дозволяло економити розхід пального. Сума збитків, завдана “Укрзалізниці”, становить 1,5 мільйона гривень.

Оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції знайшли усіх одинадцять осіб причетних до злочину. За місцем їх роботи й проживання провели обшуки та вилучили 1 тисячу 700 літрів викраденого дизельного пального, документацію АТ “Укрзалізниця” з фіктивними даними, а також майже 20 тисяч доларів.

Учасникам злочинного угрупування інкримінують крадіжку, вчинену організованою групою в умовах воєнного стану. Досудове розслідування завершено, а обвинувальний акт скеровано до суду. Зловмисникам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.