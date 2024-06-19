Про це йдеться на сайті комісії у середу.
За пропозицією, 4,3 млрд євро будуть доступні Україні у вигляді грантів в рамках програми Ukraine Facility, а 10,9 млрд євро – у вигляді кредитів.
Загалом річний бюджет ЄС, запропонований комісією, на 2025 рік, має обсяг 199,7 млрд євро.
Проєкт бюджету на наступний рік є частиною довгострокового бюджету ЄС, ухваленого наприкінці 2020 року з поправками, внесеними в лютому 2024 року.
Річний бюджет на 2025 рік має бути офіційно затверджений бюджетним органом до кінця року.
Нагадаємо, нещодавно Європейська комісія розпорядилась створити Ревізійну раду Ukraine Facility – орган контролю за фінансуванням Європейського Союзу, що виділяється в межах цього механізму для запобігання шахрайству, корупції, конфліктам інтересів та порушенням.
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