Україна під час Міжнародної конференції із відновлення у Берліні підписала 110 міжнародних угод, контрактів та меморандумів та домовилася про допомогу з партнерами на загальну суму в понад 16 млрд євро.

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки України.

«Завершуємо конференцію з угодами, меморандумами, контрактами за кожним із напрямків. За кількістю та масштабністю укладених бізнесових угод під час конференції ми бачимо, що наші партнери готові вкладати кошти в український бізнес, виходити на український ринок», – наголосила перший віцепрем’єр-міністр – міністр економіки України Юлія Свириденко.

За інформацією Мінекономіки, загалом під час конференції було укладено 110 міжнародних угод та анонсовано допомоги на суму в понад 16 млрд євро.

Зокрема, було укладено такі угоди та анонсована допомога:

Гарантійні та грантові угоди в рамках інвестиційного компонента програми Ukraine Facility — 1.4 млрд євро

Пакет допомоги на підтримку енергетики від США – $824 млн

Запуск Альянсу стійкості малого та середнього бізнесу для України — зобов’язання на 7 млрд євро

Програма перенавчання фахівців Skills Alliance – понад 700 млн євро

Дофінансування гуманітарного розмінування землі – $35 млн

14 угод між українськими та німецькими і міжнародними бізнес-партнерами – понад 560 млн євро

Угоди про страхування ризиків – понад $350 млн

Перший віцепрем’єр-міністр подякувала міжнародним партнерам за системну допомогу та підтримку України.

Як повідомлялося, державний секретар Федерального міністерства закордонних справ ФРН Томас Баггер під час заключної пленарної сесії Конференції з відновлення України оголосив, що оціночна вартість тих проєктів, які започатковані або якими буде опікуватися ця конференція, становить 16 млрд євро.