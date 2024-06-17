На Закарпатті було затримано трьох чоловіків, а саме громадян Німеччини та Італії, які перетнули українсько-румунський кордон на мотоциклах поза пунктом пропуску.

Про це інформує ДПСУ.

Прикордонний наряд відділення «Богдан» Мукачівського загону виявив порушників без документів. Для встановлення осіб іноземців та оформлення адміністративного правопорушення прикордонникам довелося зайнятися офіційними формальностями.

Мотоциклістів разом з їхніми мотоциклами доставили до прикордонного підрозділу. Після цього чоловіків передадуть прикордонникам Румунії за реадмісією. За час воєнного стану вже викрили більше 480 злочинних груп, які спеціалізувались на незаконному перетині кордону.

Нагадаємо, що на Одещині прикордонники повідомили про затримання фури, у причепі якої виявили 41 чоловіка. Вони нібито намагалися доїхати до кордону з Молдовою та незаконно перетнути його.

За даними прикордонників, водій, мешканець Одеської області, перевозив понад 40 чоловіків віком від 18 до 60 років. Ними виявились жителі 12 різних регіонів України.