На Одещині прикордонники повідомили про затримання фури, у причепі якої виявили 41 чоловіка. Вони нібито намагалися доїхати до кордону з Молдовою та незаконно перетнути його.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

За даними прикордонників, водій, мешканець Одеської області, перевозив понад 40 чоловіків віком від 18 до 60 років. Ними виявились жителі 12 різних регіонів України.

Речник ДПСУ Андрій Демченко в етері телемаратону зазначив, що вантажівку зупинили за кілька кілометрів від кордону. За його словами, надалі ця група, імовірно, могла б поділитися на менші, або організатори вигадали б інший спосіб, щоб перемістити чоловіків через кордон у напрямку Молдови.

Правоохоронці направили повідомлення до Національної поліції стосовно двох фігурантів за ознаками злочину, передбаченого ст. 332 Кримінального кодексу України — незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до дев’яти років.

Щодо інших порушників прикордонники склали протоколи за ст. 204-1 КУпАП — незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України. Їм може загрожувати штраф від 3400 до 8500 гривень або адміністративний арешт на строк до п’ятнадцяти діб.