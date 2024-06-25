Про це повідомляє новинне агентство EFE, посилаючись на власні джерела в іспанському уряді.
Зазначається, що окрім ракет до Patriot, ця поставка зброї включає другу партію бойових танків Leopard, різні типи боєприпасів, системи боротьби з безпілотниками, оптико-електронні системи спостереження та стеження, а також турелі з дистанційним озброєнням.
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