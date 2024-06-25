Україна 21 червня отримала від Іспанії другу партію зенітних ракет до комплексів протиповітряної оборони Patriot.

Про це повідомляє новинне агентство EFE, посилаючись на власні джерела в іспанському уряді.

Зазначається, що окрім ракет до Patriot, ця поставка зброї включає другу партію бойових танків Leopard, різні типи боєприпасів, системи боротьби з безпілотниками, оптико-електронні системи спостереження та стеження, а також турелі з дистанційним озброєнням.