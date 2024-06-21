Про це повідомляє сказав президент Польщі Анджей Дуда в інтерв’ю Radio Zet.

“Це завжди проблема, коли постачання затримуються, особливо коли відбувається модернізація польської армії. Однак пам’ятаймо, що нас захищають, серед іншого, сьогодні в Польщі є американські пускові установки, є і британські системи”, сказав Дуда.

На його думку, ця ситуація демонструє, що західні країни виробляють занадто мало зброї.

Польський президент зазначив, що протягом багатьох років “вільний світ звик жити без воєн, без загроз”, а військове виробництво було обмежене.

“Зараз, коли є, наприклад, попит на боєприпаси, склади порожні. І це величезна проблема сьогодні, потрібно повертатися до нормального виробництва, потрібно відновлювати ланцюги постачань, потрібно дивитися на те, що світ змінився”, наголосив Дуда.

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