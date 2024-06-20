Про це журналістам заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, пише AFP.
За його словами, уряд США ухвалив “важке, але необхідне рішення” про зміну пріоритетів найближчих запланованих поставок іноземної військової продукції іншим країнам на користь України.
Серед них Кірбі згадав “ракети до Patriot і NASAMS”.
Серед країн, у яких відкриті замовлення на майбутню поставку Patriot – Польща, Румунія і Німеччина. Іспанія також має відкрите замовлення на пускові установки Patriot, а коаліція країн НАТО в січні розмістила замовлення на 1000 ракет Patriot.
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