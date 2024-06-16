Речник Кремля Дмитро Пєсков розкритикував «неконструктивні» відповіді Заходу на ультиматуми Путіна від 14 червня та заявив, що Кремль сподівається, що хтось проведе «конструктивніший» Саміт миру. Подібні висловлювання зробили й інші російські високопосадовці.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

На думку аналітиків, про це свідчить й заява речниці Міністерства закордонних справ Росії Марії Захарової про те, що Захід повинен обговорити ультиматуми Путіна від 14 червня, якщо вони хочуть миру в Україні та “врятувати світ”.

Водночас голова Держдуми Росії В’ячеслав Володін заявив, що мирний саміт є безглуздим після ультиматумів Путіна, і повторив постійні російські наративи, спрямовані на дискредитацію президента України Володимира Зеленського як легітимного президента України та законного учасника переговорного процесу.

“Російські офіційні особи зазвичай вдають, що зацікавлені в переговорах у критичні моменти війни, щоб вплинути на прийняття рішень Заходом і в рамках своїх зусиль добитися від превентивних поступок щодо суверенітету та територіальної цілісності України”, — наголошують в ISW.

Аналітики Інституту вивчення війни констатують, що будь-які зусилля Заходу змусити Україну розпочати переговори з Росією до того, як Росія відмовиться від своїх геноцидних та імперіалістичних амбіцій в Україні, майже напевно не призведуть до тривалого вирішення конфлікту, а лише дадуть Путіну додатковий час для подальшої оптимізації та підготовки російської військової машини для майбутнього вторгнення.