Про це повідомляє ISW.

“Ймовірно, що українські війська вживають заходів, спрямованих на деградацію російської протиповітряної оборони, що в разі успіху може дозволити Україні більш ефективно використовувати пілотовані літаки у довготерміновій перспективі”, – йдеться у повідомленні.

Аналітики ISW нагадують, що в ніч проти 12 червня українські війська завдали ударів по одній батареї С-300 та двох батареях С-400 поблизу окупованих Бельбеку та Севастополя у Криму.

В Інституті вивчення війни також підкреслюють, що на геолокаційних знімках, опублікованих 12 червня, видно пошкоджені та знищені російські засоби С-300 на північ від окупованої Євпаторії та знищену російську радіолокаційну систему С-400 на південь від окупованого Джанкоя, що підтверджує повідомлення українського Генштабу від 10 червня про удари по російських засобах ППО в цих районах.

Зазначається, що знищення російських систем ППО у Бєлгородській області РФ спонукало російське командування перекинути на цю територію засоби ППО з Криму, а це своєю чергою погіршило протиповітряну оборону на тимчасово окупованому півострові.

Аналітики вважають, що українські війська можуть намагатися активно послаблювати російську протиповітряну оборону до того, як Україна отримає значну кількість літаків, щоб створити умови для майбутнього використання Україною пілотованих літаків ближче до лінії фронту.

Українці можуть, зрештою, працювати над концепцією операцій, що поєднує авіацію для підтримки наземних операцій, якщо українські військові отримають достатню кількість винищувачів, західні партнери підготують достатньо кваліфікованих пілотів і якщо Україні вдасться знизити можливості російської ППО.