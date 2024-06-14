Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

У дописі зауважили, що постійні українські удари по російських військових об’єктах в окупованому Криму змушують російських військових перекидати до півострова додаткові засоби ППО. Проте подальші українські удари можуть зробити півострів непридатним для використання його як плацдарму для загарбників.

Нещодавно начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов розповідав, що російські війська розмістили на півострові систему ППО С-500, яка є модернізованою версією ЗРК С-300. Раніше окупанти не використовували її у бойових діях.Тим часом видання Forbes писало, що аеродром Бельбек в окупованому Криму стає пасткою виснаження для російської протиповітряної оборони після кількох успішних українських ударів.

“Нинішні зусилля України, спрямовані на посилення російської парасольки ППО в Криму, можуть призвести до того, що на півострів буде перекинуто більше російських засобів ППО, що зробить їх вразливими до подальших ударів з боку ЗСУ”, — йдеться у дописі.

При цьому аналітики припускають, що Сили оборони України проводять організовані зусилля зі знищення російської протиповітряної оборони, що може дозволити ЗСУ більш ефективно використовувати пілотовану авіацію.