Про це повідомили у Міноборони РФ.
В оборонному відомстві країни-агресора стверджують, що у ніч проти 14 червня було “припинено спробу” здійснити атаку із застосуванням БПЛА літакового типу по об’єктах на території РФ та окупованого Криму.
Традиційно російська сторона звинувачує Україну у такому нальоті дронів.
При цьому в російському міністерстві заявляють, що засобами ППО були “перехоплені та знищені” аж 87 безпілотників, і левова частина з них — у Ростовській області.
Так, згідно зі звітом Міноборони РФ, під час відбиття повітряної атаки нібито було ліквідовано:
- 70 дронів — у Ростовській області,
- 2 БПЛА — у Бєлгородській області,
- 2 дрони — у Волгоградській області,
- 6 безпілотників — у Воронезькій області,
- 6 БПЛА у Курській області,
- 1 — над тимчасово окупованим Кримом.
Російські Telegram-канали пишуть, що жителі Морозовська Ростовської області вночі повідомили про вибухи, у місті виникла пожежа. Telegram-канал Astra нагадує, що в Морозовську розташований військовий аеродром. 5 квітня він уже зазнав атаки.
Губернатор Ростовської області Василь Голубєв заявив, що внаслідок атаки БПЛА в Морозовському районі кілька населених пунктів залишилися без світла.
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