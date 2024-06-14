Цієї ночі у низці областей Російської Федерації, а також в тимчасово окупованому українському Криму, працювали сили та засоби протиповітряної оборони через нібито масштабну атаку із застосуванням безпілотників.

Про це повідомили у Міноборони РФ.

В оборонному відомстві країни-агресора стверджують, що у ніч проти 14 червня було “припинено спробу” здійснити атаку із застосуванням БПЛА літакового типу по об’єктах на території РФ та окупованого Криму.

Традиційно російська сторона звинувачує Україну у такому нальоті дронів.

При цьому в російському міністерстві заявляють, що засобами ППО були “перехоплені та знищені” аж 87 безпілотників, і левова частина з них — у Ростовській області.

Так, згідно зі звітом Міноборони РФ, під час відбиття повітряної атаки нібито було ліквідовано:

70 дронів — у Ростовській області,

2 БПЛА — у Бєлгородській області,

2 дрони — у Волгоградській області,

6 безпілотників — у Воронезькій області,

6 БПЛА у Курській області,

1 — над тимчасово окупованим Кримом.

Російські Telegram-канали пишуть, що жителі Морозовська Ростовської області вночі повідомили про вибухи, у місті виникла пожежа. Telegram-канал Astra нагадує, що в Морозовську розташований військовий аеродром. 5 квітня він уже зазнав атаки.

Губернатор Ростовської області Василь Голубєв заявив, що внаслідок атаки БПЛА в Морозовському районі кілька населених пунктів залишилися без світла.