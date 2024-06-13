Україна активно використовує ракети ATACMS для знищення російських об'єктів у тимчасово окупованому Криму. З 1 по 11 червня росіяни втратили 16 пускових установок зенітно-ракетних комплексів "С-300" і "С-400", чотири їх радіолокаційні станції та два командні пункти.

Про це пише Forbes.

У травні Сили оборони вдарили 10 ракетами по російській базі “Бельбек” під Севастополем. Знімки місця удару підтвердили знищення радара й двох пускових установок С-400. Також повідомлялось, що ATACMS пошкодили чотири бойові літаки на сусідньому аеродромі.

“Бельбек і Севастополь є важливими базами для російських військово-повітряних сил і того, що залишилося від Чорноморського флоту російського флоту, тому не дивно, що росіяни швидко замінили зруйновані компоненти С-400”, – зазначили у Forbes.

Однак вже 11 червня Сили оборони знову атакували батарею С-400. Невизначені боєприпаси – ймовірно, знову M39A1 ATACMS – вдарили по “Бельбеку”. Також під ударом опинились дві батареї ППО поблизу – ще одна С-400 та С-300.

Повідомлялося, що для удару було застосовано щонайменше 10 ATACMS, і жодна з ракет не була перехоплена. В результаті були знищені два радари від С-300 і С-400, дані про наслідки для третьої РЛС уточнюються.

У виданні підкреслили, що “Бельбек” вже стає “пасткою”, яка виснажує найкращу систему ППО РФ. Сили оборони б’ють по нових батареях приблизно так само швидко, як ті встигають розгорнути. Аналітики Oryx до 11 червня підтверджували, що Росія вже втратила два командні пункти, чотири радари та 16 пускових установок С-400.

“Після вівторка плата може бути значно вищою. Загалом, можливо, українські ракетні нальоти знищили частини чотирьох або п’яти батарей С-400. За іронією долі, С-400 був розроблений, щоб мати протиракетний потенціал, але він, очевидно, не працює. Російські С-400 не можуть захистити найближчі дружні сили – і вони також не можуть захистити себе”, – йдеться у матеріалі.

Повідомляється, що російські ВПС мають понад 50 батарей С-400, тому вони не закінчаться. Але ці батареї будуть марною справою для російських військових зусиль в Україні, якщо вони не зможуть витримати українські ракетні атаки. Що більше С-400 росіяни розмістять в Україні, то більше С-400 вони, найімовірніше, втратять.