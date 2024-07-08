Сили оборони України повинні отримати дозвіл на здійснення ударів західною зброєю, включаючи ракети великої дальності ATACMS, по території Росії, аби зірвати наступ окупаційних військ.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

«Україна повинна мати можливість використовувати надану їй Заходом зброю, включаючи ракети ATACMS, для завдання ударів по російських військових цілях в оперативному та глибокому тилах Росії, щоб суттєво порушити масштабні операції росіян», – стверджують аналітики.

Зазначається, що 23 червня Генштаб ЗСУ повідомив, що Повітряні сили України завдали удару по командному пункту невстановленого російського мотострілецького полку в Нехотєївці Бєлгородської області.

Геолокаційні кадри удару підтверджують, що цей командний пункт знаходився менш ніж за кілометр від російсько-українського кордону.

Крім цього, супутникові знімки, зроблені 1 квітня та 28 червня, показують значні пошкодження будівлі, де був розміщений цей командний пункт у Нехотєївці.

Українські сили, ймовірно, використовували для удару високоточну бомбу AAMR французького виробництва.

Саме розташування командного пункту поблизу лінії фронту на півночі Харківської області свідчить про те, що він брав участь у поточних наступальних операціях росіян на півночі від Харкова.

Також удар по Нехотєєвці демонструє здатність України завдавати успішних ударів по російських військових об’єктах на території Росії, використовуючи надану їй Заходом зброю, щоб знизити здатність російських військ проводити наступальні операції в Україні.