Міністерка додала, що, крім самих літаків та пілотів, потрібні технічний персонал, обладнання, інфраструктура та Україна проводить відповідні заходи, щоб прийняти винищувачі.

За словами Оллонгрен, коли ЗСУ отримають F-16, то самі вирішуватимуть, як їх використовувати. Вона підкреслила, що Україна воює проти агресора, згідно зі статутом ООН, йдеться про самооборону. Тому, якщо виникне потреба вдарити по російських військових об’єктах, українські пілоти зможуть це зробити за допомогою F-16.

“Отже, це — самооборона”, — наголосила Оллонгрен.

На її думку, коли Україні забороняють використовувати певну зброю по військових цілях з метою самооборони на території РФ, яка веде загарбницьку війну, це все одне, що пропонувати воювати “зі зв’язаною одною рукою”.

“Ці винищувачі будуть надходити поступово. Бойове використання покаже їхню ефективність. Воно суттєво зміцнить Повітряні сили, і у якийсь момент це може призвести до вашої переваги в повітрі. Але це не може статися відразу, як ви отримаєте перші F-16. Тож, якщо хтось очікує негайного ефекту, то я раджу ставитися більш реалістично”, — сказала Оллонгрен.

Вона припустила, що F-16 самі по собі не змінять хід війни, але ці винищувачі зроблять Повітряні сили та Протиповітряну оборону України набагато сильнішими. До того ж має велике значення майстерність відповідних фахівців, а ЗСУ, за словами міністерки, дуже креативні.

“Ми це побачили у Чорному морі, коли ви прогнали Чорноморський флот РФ”, — сказала вона.