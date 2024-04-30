Про це речниця повідомила під час брифінгу.

“Допомога в Україну вже йде. Наразі вони отримують безпекову підтримку”, — поінформувала представниця Білого дому.

Вона підкреслила, що хоче бути обережною у відповідній темі, оскільки це стосується питання оперативної безпеки.

Жан-П’єр підтвердила, що Україна отримує безпекову підтримку і висловила надію, що це допоможе українським військовим на лінії фронту в захисті себе.

Нагадаємо, що новий пакет допомоги від США на суму 1 мільярд доларів включає засоби ППО, артилерійські боєприпаси, бронетехніку та протитанкову зброю.

  • Джо Байден розповів, коли Україні надішлють зброю від США
  • Джо Байден підписав закон з 61 млрд доларів допомоги для України
  • США розпочали постачання частини зброї та боєприпасів для України, — Пентагон