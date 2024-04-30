Представниця Білого дому, Карін Жан-П'єр, заявила, що Україна вже отримує зброю з нового пакета допомоги, який Сполучені Штати оголосили минулого тижня.

Про це речниця повідомила під час брифінгу.

“Допомога в Україну вже йде. Наразі вони отримують безпекову підтримку”, — поінформувала представниця Білого дому.

Вона підкреслила, що хоче бути обережною у відповідній темі, оскільки це стосується питання оперативної безпеки.

Жан-П’єр підтвердила, що Україна отримує безпекову підтримку і висловила надію, що це допоможе українським військовим на лінії фронту в захисті себе.

Нагадаємо, що новий пакет допомоги від США на суму 1 мільярд доларів включає засоби ППО, артилерійські боєприпаси, бронетехніку та протитанкову зброю.