Міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі 18 червня оголосила про запровадження додаткових санкцій проти 13 осіб через смерть опозиціонера Олексія Навального та продовження грубих і систематичних порушень прав людини в Росії.

Про це йдеться на сайті МЗС Канади.

У заяві зазначається, що санкції запровадили проти високопосадовців та високопоставлених співробітників російських слідчих органів, пенітенціарної служби та поліції, які були причетні до жорстокого поводження із Навальним та його смерті.

Йдеться зокрема про отруєння Навального хімічною нервово-паралітичною речовиною типу “Новачок” у 2020 році, його незаконне затримання в московському аеропорту в 2021 році після повернення до Росії, недотримання прав людини щодо нього під час ув’язнення, нерозслідування причин його смерті та тривалу затримку з передачею його останків родині.