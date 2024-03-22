Про це повідомила Рада ЄС.
Санкції охопили колонії, де перебував Навальний до своєї смерті, а також керівництво та посадовці пенітенціарної системи та Міністерства юстиції РФ.
Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що ці санкції є відповіддю на “повільне вбивство” Навального та показують рішучість ЄС у притягненні російського політичного керівництва до відповідальності за порушення прав людини.
“Водночас ми знаємо, що Путін — це не Росія, а Росія — не Путін. Ми продовжуватимемо підтримувати громадянське суспільство в Росії та незалежні голоси”, — додав Боррель.
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