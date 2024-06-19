У ніч на 19 червня російські окупанти атакували Україну 21-им ударним БпЛА типу "Shahed-131/136", 19 дронів вдалося знищити.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

“У результаті бойової роботи збито 19 ворожих ударних БпЛА типу “Shahed” у Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Хмельницькій та Львівській областях”, — йдеться у повідомленні.

Окупанти запускали дрони з напрямків Приморсько-Ахтарськ (РФ) та мис Чауда (тимчасово окупований Крим).

Відбивали повітряний напад винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних Сил, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.