Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
“У результаті бойової роботи збито 19 ворожих ударних БпЛА типу “Shahed” у Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Хмельницькій та Львівській областях”, — йдеться у повідомленні.
Окупанти запускали дрони з напрямків Приморсько-Ахтарськ (РФ) та мис Чауда (тимчасово окупований Крим).
Відбивали повітряний напад винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних Сил, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.
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