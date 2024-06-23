Про це пише Reuters.
Шольц попередив, що буде впроваджена більш жорстка позиція щодо біженців з України, які отримують соціальні виплати, але відмовляються працювати, а також щодо тих, хто отримує виплати, але при цьому працює нелегально.
«Ми повинні зробити так, щоб усі з тих, хто може працювати, працював», – сказав Шольц.
Також канцлер Німеччини додав, що не існує альтернативи підтримці України.
«На мою думку, немає альтернативи, щоб щось змінити. Я завжди виступав за обачність і за те, щоб ми використовували всі можливості для мирного розвитку, який не передбачає капітуляції України», – сказав Щольц, відповідаючи на запитання, чи опиниться під питанням підтримка України з огляду на скрутне становище внутрішнього бюджету.
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