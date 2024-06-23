Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що попри складну роботу з формування бюджету, німецька підтримка України залишиться, але змін зазнає підтримка українських біженців, які не хочуть працювати й живуть за рахунок соціальних виплат.

Про це пише Reuters.

Шольц попередив, що буде впроваджена більш жорстка позиція щодо біженців з України, які отримують соціальні виплати, але відмовляються працювати, а також щодо тих, хто отримує виплати, але при цьому працює нелегально.

«Ми повинні зробити так, щоб усі з тих, хто може працювати, працював», – сказав Шольц.

Також канцлер Німеччини додав, що не існує альтернативи підтримці України.

«На мою думку, немає альтернативи, щоб щось змінити. Я завжди виступав за обачність і за те, щоб ми використовували всі можливості для мирного розвитку, який не передбачає капітуляції України», – сказав Щольц, відповідаючи на запитання, чи опиниться під питанням підтримка України з огляду на скрутне становище внутрішнього бюджету.