Про це повідомило Міністерство енергетики України.

Зазначається, що Україна отримала два автомобілі Mercedec-Benz Arocs з краном-маніпулятором для робіт на електромережах.

У Міненерго додають, що Німеччина передала частину з партії з 16 одиниць спецтехніки на суму 2,3 мільйона євро. Автомобілі закупили у межах українсько-німецького енергетичного партнерства.

Частину авто вже доставили в Україну, їх передали енергетикам Харківської, Миколаївської, Тернопільської областей. Інші автомобілі будуть передані операторам системи розподілу у Запорізькій, Черкаській областях, додаткова техніка поїде у Харківську та Миколаївську області.

У Міненерго додають, що з березня 2022 року Україна отримала від Німеччини 120 вантажів гуманітарної допомоги для енергосектору. Йдеться про трансформатори, генератори, кабелі, кабелі арматуру для повітряних ліній.