Про це пише Bloomberg.
Уряд країни створює новий підрозділ, щоб виконати стратегію національної безпеки, в якій Кремль визначено як головну загрозу. Цей спецпідрозділ є спільною ініціативою міністерств внутрішніх справ, закордонних справ та юстиції і починає роботу з 10 аналітиками.
“Війна, яку веде очільник Росії Володимир Путін, спрямована також і проти нас. У нього також є поплічники на крайніх правих і крайніх лівих позиціях в наших парламентах, які один в один переймають його пропаганду”, – сказала в інтерв’ю міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.
Кількість співробітників планується збільшити до 20 осіб, які будуть займатися моніторингом та аналізом. Основна увага буде приділена виявленню та розкриттю дезінформаційних операцій у соціальних мережах, включаючи ті, які можуть бути спонсоровані Кремлем.
Один з прикладів таких операцій – кампанія “Doppelgaenger”, яка за даними німецького уряду згенерувала понад мільйон постів у соцмережі Х за кілька тижнів за допомогою фейкових акаунтів.
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