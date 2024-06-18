Німеччина відкрила спеціальний відділ для боротьби з російською дезінформацією, що вважається загрозою для демократії та соціальної стабільності. Нова робоча група має на меті виявлення та припинення дезінформаційних кампаній, спрямованих на дестабілізацію суспільства.

Про це пише Bloomberg.

Уряд країни створює новий підрозділ, щоб виконати стратегію національної безпеки, в якій Кремль визначено як головну загрозу. Цей спецпідрозділ є спільною ініціативою міністерств внутрішніх справ, закордонних справ та юстиції і починає роботу з 10 аналітиками.

“Війна, яку веде очільник Росії Володимир Путін, спрямована також і проти нас. У нього також є поплічники на крайніх правих і крайніх лівих позиціях в наших парламентах, які один в один переймають його пропаганду”, – сказала в інтерв’ю міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

Кількість співробітників планується збільшити до 20 осіб, які будуть займатися моніторингом та аналізом. Основна увага буде приділена виявленню та розкриттю дезінформаційних операцій у соціальних мережах, включаючи ті, які можуть бути спонсоровані Кремлем.

Один з прикладів таких операцій – кампанія “Doppelgaenger”, яка за даними німецького уряду згенерувала понад мільйон постів у соцмережі Х за кілька тижнів за допомогою фейкових акаунтів.