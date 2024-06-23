У вівторок, 18 червня, у Шевченківському районі Києва на 56-річного казахського журналіста-опозиціонера Айдоса Садикова вчинили замах на вбивство, коли той перебував у своїй машині з дружиною. Наразі стан Садикова вкрай важкий, чоловік перебуває у глибокій комі.

Про це написала дружина журналіста Наталя Садикова на сторінці у Facebook.

“Айдос лежить у реанімації в глибокій комі. Айдос відчайдушно бореться за своє життя. Згідно зі статистикою, виживаність після вогнепального поранення в голову становить близько 5 відсотків. Айдос увійшов у ці п’ять відсотків. Після операції лікарі говорили, що буде дивом, якщо він проживе ніч. Айдос живе п’яту добу… Лікарі дають 0,01%, що все буде добре”, ― зазначила дружина опозиціонера.

У тому, що трапилося з її чоловіком Наталя Садикова звинувачує чинного президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва.

“У наше щасливе сімейне життя вдерся своїми брудними лапами кривавий режим Токаєва. Помстився за те, що Айдос допомагав казахам боротися за свої права та викривав злодіїв та брехунів. Надіслав своїх спеців зі спецпідрозділів КНБ, які тепер чи то здалися на місці злочину, чи то прикопані в безкраїх казахських степах”, ― написала Садикова.

Додамо, що подружжя Садикових переїхало до Києва з Казахстану у 2014 році. На батьківщині Айдос Садиков зазнав кримінального переслідування з політичних мотивів. В Україні вони набули статусу біженців і вели власний Youtube-канал “Бәсе”, де критикували владу Казахстану та олігархів і виступали із підтримкою протестів у цій країні у 2022 році.