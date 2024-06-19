Генеральний штаб Збройних сил виражає задоволення нинішніми темпами мобілізації. Після вступу в силу закону про зміни в мобілізації, кількість мобілізованих перевищує очікування.

Секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки з фракції “Голос” Роман Костенко зазначив, що до кінця літа у Генштабі спостерігатимуть за темпами мобілізації.

За його словами, якщо темпи залишаться стабільними, можна буде розглядати законопроєкт про демобілізацію. Приблизний термін готовності проєкту – жовтень цього року, за умови збереження поточних тенденцій мобілізації.

Нагадаємо, що 18 червня оборонний парламентський комітет зустрівся з представниками Міністерства оборони і Генштабу ЗСУ, де обговорювалася, зокрема, ініціатива щодо демобілізації.