Секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки з фракції “Голос” Роман Костенко зазначив, що до кінця літа у Генштабі спостерігатимуть за темпами мобілізації.
За його словами, якщо темпи залишаться стабільними, можна буде розглядати законопроєкт про демобілізацію. Приблизний термін готовності проєкту – жовтень цього року, за умови збереження поточних тенденцій мобілізації.
Нагадаємо, що 18 червня оборонний парламентський комітет зустрівся з представниками Міністерства оборони і Генштабу ЗСУ, де обговорювалася, зокрема, ініціатива щодо демобілізації.
- Стало відомо, чи можуть призвати чоловіка, якщо дружина вагітна третьою дитиною
- Треба робити акцент на рекрутинг, а не на мобілізацію, — військовий
- Кабмін продовжив відстрочки від мобілізації ще на два місяці