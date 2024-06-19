Про це заявив адвокат Андрій Карпенко.

За словами адвоката, вагітність не дорівнює наявності дитини.

“Лише після народження дитини чоловік матиме право на відстрочку від мобілізації”, — каже Карпенко.

Він зазначив, що за новим законом, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, крім тих, які мають заборгованість із сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці.