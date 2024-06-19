Про це заявив адвокат Андрій Карпенко.

За словами адвоката, вагітність не дорівнює наявності дитини.

“Лише після народження дитини чоловік матиме право на відстрочку від мобілізації”, каже Карпенко.

Він зазначив, що за новим законом, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, крім тих, які мають заборгованість із сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці.

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