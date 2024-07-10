У понеділок, 8 липня, російська армія завдала масованого ракетного удару по Україні. У Києві відомо про 34 загиблих громадян.

Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

“Станом на ранок, 09:00 від ракетного удару 08.07.2024 в Києві загинуло вже 34 людини”, — йдеться у повідомленні.

Зокрема, в лікарні “Охматдит” загинуло 2 особи, у житловому будинку на вул. Володимира Сальського – 14 осіб, з них – 5 дітей, у бізнес-центрі “Домініон” – 7 осіб, у клініці “Адоніс” – 9. Неподалік станції метро “Лук’янівська” загинуло 2 особи, зазначили у КМДА.

Внаслідок оперативних дій рятувальників 10 людей вдалося врятувати. Із них – троє дітей.

“До ліквідації наслідків ракетних обстрілів у всіх районах столиці залучалися 798 людей і 185 одиниць техніки. Загалом через варварські дії окупантів пошкоджень і руйнувань зазнали 129 будівель”, — повідомили у КМДА.

У трьох районах столиці працюють штаби допомоги. У них постраждалі можуть написати заяви на одноразову матеріальну допомогу.

Куди звертатися:

Солом’янський район – спеціалізована школа № 64 за адресою: вул. Ушинського, 3;

Шевченківський район – школа І-ІІІ ступенів № 169 за адресою: вул. Володимира Сальського, 2;

Голосіївський район – школа І-ІІІ ступенів № 186 за адресою: вул. Зої Бутенко, 8.

Нагадаємо, сьогодні зранку у ДСНС повідомляли, що у Києві завершили аварійно-рятувальні та відновлювальні роботи після масованого удару РФ, завданого в понеділок, 8 липня. У Держслужбі зазначали, у результаті російської атаки загинуло 33 людини, включаючи п’ятьох дітей. Також 121 людина постраждала, з них десять дітей. 11 осіб врятовано.