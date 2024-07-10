У Києві завершили аварійно-рятувальні та відновлювальні роботи після масованого удару РФ, завданого в понеділок, 8 липня.

Про це йдеться у повідомленні ДСНС.

Зазначається, що у результаті російської атаки загинуло 33 людини, включаючи п’ятьох дітей. Також 121 людина постраждала, з них десять дітей. 11 осіб врятовано.

У відомстві заявили, що рятувальники та десятки одиниць техніки безупинно розбирали завали, намагаючись врятувати кожне життя.

“Це були трагічні, напружені та виснажливі дні. Ворог вкотре підтвердив свій статус «країни-терориста». Надзвичайні рятувальники та десятки одиниць техніки безупинно розбирали завали, намагаючись врятувати кожне життя”, — йдеться у повідомленні.