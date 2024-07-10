Армія РФ сьогодні вночі, 10 липня, вкотре атакувала територію України ракетами та ударними безпілотниками. Сили протиповітряної оборони знищили 14 БПЛА.

Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Зазначається, що російський ворог запустив одну балістичну ракету “Іскандер-М” і 4 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 з окупованого Криму. Також РФ намагалася атакувати 20 ударними БПЛА типу Shahed-131/136 із району Приморсько-Ахтарськ — РФ, мис Чауда — Крим.

У результаті бойової роботи сили ППО знищили 14 “шахедів” в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Хмельницькій, Черкаській, Вінницькій та Рівненській областях.

“Ракетами атаковано портову інфраструктуру Одещини. Внаслідок активної протидії три ворожі ракети Х-59/Х-69 та три ударних БПЛА не досягли своїх цілей”, — додав Олещук.