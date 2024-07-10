Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.
Зазначається, що російський ворог запустив одну балістичну ракету “Іскандер-М” і 4 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 з окупованого Криму. Також РФ намагалася атакувати 20 ударними БПЛА типу Shahed-131/136 із району Приморсько-Ахтарськ — РФ, мис Чауда — Крим.
У результаті бойової роботи сили ППО знищили 14 “шахедів” в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Хмельницькій, Черкаській, Вінницькій та Рівненській областях.
“Ракетами атаковано портову інфраструктуру Одещини. Внаслідок активної протидії три ворожі ракети Х-59/Х-69 та три ударних БПЛА не досягли своїх цілей”, — додав Олещук.