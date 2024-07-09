Гендиректор київської дитячої лікарні "Охматдит" Володимир Жовнір виступив онлайн на засіданні Радбезу ООН. Він повідомив, що в момент російської атаки на лікарню 8 липня всередині перебували понад 600 пацієнтів і майже стільки ж працівників, проводились три складні операції.

9 липня Рада Безпеки Організації Об’єднаних Націй зібралась на ініційоване Україною термінове засідання через масовану ракетну атаку Росії по українських регіонах, зокрема по дитячій лікарні “Охматдит”. Трансляцію веде Суспільне.

За словами директора лікарні “Охматдит” Володимира Жовніра, поранені 300 людей, з них 8 — діти. Двоє дорослих загинули, одна з них — молода лікарка. Пошкоджені 24 відділення. Близько 600 пацієнтів довелось перевести в інші медичні заклади, серед них є ті, що потребують невідкладної допомоги та лікування.

“Ця атака матиме довгострокові наслідки, у пацієнтів не буде належної допомоги і наші спеціалізовані послуги з високоякісним обладнанням не будуть надаватися у найближчому майбутньому. У нас будуть серйозні довгострокові наслідки для медичної сфери щодо лікування дітей. Отже, ця атака завдала серйозної шкоди. І ще довго ми відчуватимемо її наслідки. І люди, які там перебували, відчуватимуть наслідки ще довгий час”, – виступив Жовнір.

Україна закликає позбавити Москву місця члена Радбезу ООН, повідомив раніше постійний представник України в ООН Сергій Кислиця на своїй сторінці в соцмережі X.