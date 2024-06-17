Про це йдеться в результатах опитування КМІС, проведеного з 26 травня по 1 червня.

Соціологи зазначають, що серед українців немає вираженого ставлення до закону про мобілізацію. Там припускають, що країна потребує вдосконалення процедур рекрутингу, власних страхів і занепокоєння, а також того, що сам закон охоплює різні сфери.

Згідно з результатами дослідження, респондентів просили висловити згоду або незгоду з твердженням “Я підтримую новий закон про мобілізацію”. Так, 34% погодилися з цим твердженням скоріше або повністю.

Водночас 20% скоріше не погодилися, а 32% зовсім не погодилися, а ще 14% не відповіли на запитання.

“Варто підкреслити, що незгода з твердженням не є тотожною тому, що люди виступають проти (і тим більше не є свідченням ставлення до потреби самої мобілізації чи потреби давати відсіч ворогу). Безумовно, частина з тих, хто не згоден, є саме противниками. Водночас ще частина може не погоджуватися лише з окремими складовими закону або мати стримане, нейтральне ставлення”, — зазначають соціологи.

Опитування було проведено з 26 травня до 1 червня методом телефонних інтерв’ю. Соціологи опитали 2011 дорослих жителів підконтрольних уряду України територій.