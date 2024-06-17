Особливості нової концепції економічного бронювання пояснив Голова Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха в інтервʼю Radio NV.
За його словами, за бронювання працівника платитиме виключно роботодавець, а не сам працівник. Це нововведення усуває будь-які фінансові бар’єри для працівників.
Наталуха підкреслив, що рівень заробітної плати працівника не впливає на можливість його бронювання.
“У нашій моделі ти можеш заробляти як 35 тисяч, так і 5 тисяч гривень. Це не впливає на можливість роботодавця забронювати тебе. Єдиний критерій — ти маєш бути цінним і критичним співробітником для підприємства”, — зазначив він.
Таким чином, роботодавець самостійно визначає, які працівники є необхідними для стабільної роботи компанії, та бере на себе фінансову відповідальність за їх бронювання. Це виключає ситуацію, коли бронювати можуть лише тих, хто має фінансові можливості.
Наталуха також звернув увагу на те, що серед тих, хто сьогодні воює, є не лише представники з низькими доходами, але й дуже заможні особи. Він зазначив, що до лав Збройних сил України вступають і люди, які були у списках Forbes, успішні бізнесмени та самодостатні особи.
“Коли ми дивимося на тих, хто справді мобілізувався і воює, ми бачимо людей, які до цього очолювали списки Forbes, успішних бізнесменів, заможних і самодостатніх громадян. Вони воюють на передовій і мають конкурентне грошове забезпечення. Це свідчить про те, що аргумент “воюють тільки бідні” не відповідає дійсності”, — підсумував нардеп.
Таким чином, нова концепція економічного бронювання спрямована на забезпечення рівних можливостей для працівників незалежно від їх фінансового становища, а також спростовує міфи про соціальний статус тих, хто захищає країну.
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