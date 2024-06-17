мобілізація

Особливості нової концепції економічного бронювання пояснив Голова Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха в інтервʼю Radio NV.

За його словами, за бронювання працівника платитиме виключно роботодавець, а не сам працівник. Це нововведення усуває будь-які фінансові бар’єри для працівників.

Наталуха підкреслив, що рівень заробітної плати працівника не впливає на можливість його бронювання.