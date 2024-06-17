У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №11331 "Про промислову політику та прогнозованість реального сектору економіки". Цей документ містить положення, що стосуються концепції економічного бронювання військовозобов'язаних українців від мобілізації.

Особливості нової концепції економічного бронювання пояснив Голова Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха в інтервʼю Radio NV.

За його словами, за бронювання працівника платитиме виключно роботодавець, а не сам працівник. Це нововведення усуває будь-які фінансові бар’єри для працівників.

Наталуха підкреслив, що рівень заробітної плати працівника не впливає на можливість його бронювання.