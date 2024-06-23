Отримані дані свідчать про те, що з серпня минулого року по січень поточного, понад 74 000 метричних тонн вибухівки було розподілено між двома портами на Далекому Сході Росії та позиціями поблизу кордону з Україною. Ця вага дорівнює приблизно 1,6 мільйона артилерійських снарядів того типу, який Росія використовує у війні.

Про це пише The Washington Post, із посиланням на дані, які отримала некомерційна організація глобальної безпеки C4ADS.

Аналіз, проведений The Washington Post і C4ADS, також виявив докази пересування російських кораблів між Північною Кореєю та Росією в той самий період.

“Це найближче до доказу російсько-північнокорейського зв’язку, коли йдеться про передачу боєприпасів, і це доводить, що росіяни та північнокорейці брехали. Це справді додає більше довіри тому факту, що Північна Корея допомагає Росії вести війну в Україні“, — заявив старший науковий співробітник Інституту національної безпеки Сеула Го Мьон Хюн, що пов’язаний з розвідувальним агентством Південної Кореї.

Нагадаємо, лідери РФ та КНДР цього тижня підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство, яким відносини між двома країнами підвищені до рівня союзницьких. Крім того, північнокорейський диктатор повністю підтримав Кремль у війні проти України та пообіцяв посилити стратегічну співпрацю з Росією.

“Путін шукає партнерів, які поділяють його антизахідну позицію, включаючи Китай, Іран і Північну Корею. Цього тижня Кім хвалив «твердий союз» з Москвою та відкрито підтримав війну Путіна проти України, що є найсильнішою підтримкою вторгнення Росії з боку будь-якого іноземного лідера”, — зауважили у виданні.