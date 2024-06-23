Про це пише The Washington Post, із посиланням на дані, які отримала некомерційна організація глобальної безпеки C4ADS.
Аналіз, проведений The Washington Post і C4ADS, також виявив докази пересування російських кораблів між Північною Кореєю та Росією в той самий період.
“Це найближче до доказу російсько-північнокорейського зв’язку, коли йдеться про передачу боєприпасів, і це доводить, що росіяни та північнокорейці брехали. Це справді додає більше довіри тому факту, що Північна Корея допомагає Росії вести війну в Україні“, — заявив старший науковий співробітник Інституту національної безпеки Сеула Го Мьон Хюн, що пов’язаний з розвідувальним агентством Південної Кореї.
Нагадаємо, лідери РФ та КНДР цього тижня підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство, яким відносини між двома країнами підвищені до рівня союзницьких. Крім того, північнокорейський диктатор повністю підтримав Кремль у війні проти України та пообіцяв посилити стратегічну співпрацю з Росією.
“Путін шукає партнерів, які поділяють його антизахідну позицію, включаючи Китай, Іран і Північну Корею. Цього тижня Кім хвалив «твердий союз» з Москвою та відкрито підтримав війну Путіна проти України, що є найсильнішою підтримкою вторгнення Росії з боку будь-якого іноземного лідера”, — зауважили у виданні.
- Південна Корея скасує обмеження на допомогу Україні, якщо РФ надасть КНДР високоточну зброю
- Занепокоєння в Південній Кореї через збільшення військової співпраці Росії з КНДР
- КНДР передала РФ мільйони артснарядів