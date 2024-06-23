Голова управління національної безпеки адміністрації президента Південної Кореї Чан Хо Чжин заявив, що держава не буде "нічим зв'язана" щодо допомоги Україні, якщо Росія надасть КНДР високоточну зброю.

Про це повідомляє Yonhap, посилаючись на заяву посадовця.

“Я хотів би підкреслити, що все залежить від того, що зробить Росія. Чи залишиться для нас лінія, якщо Росія передасть високоточну зброю Північній Кореї?”, — додав він.

Чанг наголосив, що не тільки Південна Корея, але й Росія повинні “докласти зусиль” для поліпшення двосторонніх відносин. “Якщо вони хочуть відновити й просунути корейсько-російські відносини вперед, я хотів би ще раз повторити, що російська сторона повинна добре подумати”, — сказав він.

19 червня російський лідер Володимир Путін прибув до Північної Кореї. Це був його перший візит в КНДР за 24 роки. У межах візиту Путін та Кім Чен Ин підписали договір про “всеосяжне стратегічне партнерство” між Росією та Північною Кореєю.