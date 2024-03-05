Працівник Повітряних Сил США ділився секретними даними щодо війни в Україні на сайті знайомств. Його звинуватили у незаконному розголошенні секретної інформації з питань національної оборони особі, яка представлялася жінкою, що проживає в Україні. Чоловік постане перед судом 5 березня.

Про це повідомляє Міністерство юстиції Сполучених Штатів.

“Цивільний співробітник ВПС США, приписаний до Стратегічного командування США (USSTRATCOM) на авіабазі Оффутт, був заарештований у суботу, 2 березня, за звинуваченням у змові з метою передачі та передачі секретної інформації, що стосується національної оборони на іноземній платформі онлайн-знайомств, починаючи приблизно з лютого 2022 року до квітня 2022 року”, — йдеться у повідомленні.

Згідно з обвинувальним актом, 63-річний Девід Франклін Слейтер, уродженець штату Небраска, працював у засекреченому приміщенні в USSTRATCOM і мав допуск до державної таємниці з серпня 2021 року до квітня 2022 року, після того як вийшов у відставку у званні підполковника армії США.

Стверджується, що Слейтер навмисно, неналежним чином і незаконно передав інформацію з грифом “секретно”, яка може бути використана на шкоду Сполученим Штатам або на користь іноземної держави, на іноземній платформі онлайн-знайомств особі, не уповноваженій на отримання такої інформації.

“Як стверджується, Слейтер, цивільний працівник ВПС і підполковник армії США у відставці, свідомо передав секретну інформацію з питань національної оборони іншій особі, грубо знехтувавши безпекою своєї країни та присягою зберігати її таємниці, – заявив помічник генерального прокурора Метью Олсен з Відділу національної безпеки Міністерства юстиції.

Він додав, що міністерство юстиції буде домагатися притягнення до відповідальності тих, хто “свідомо і навмисно ставить свою країну під загрозу, розголошуючи секретну інформацію”.

Згідно з обвинувальними документами, Слейтер відвідував брифінги USSTRATCOM щодо війни Росії проти України, які були засекречені до рівня “Цілком таємно/Чутлива порівняльна інформація” (TS//SCI).

Потім Слейтер передав засекречену інформацію, яку він дізнався з цих брифінгів, через платформу обміну повідомленнями іноземного веб-сайту знайомств своєму співучаснику, який на цьому веб-сайті представлявся жінкою, що проживає в Україні.

“Співучасниця змови регулярно просила Слейтера надавати їй конфіденційну, непублічну, закриту і засекречену інформацію і називала Слейтера у своїх повідомленнях “коханим таємним інформатором” і “таємним агентом”. У відповідь на ці запити Слейтер дійсно надав їй засекречену інформацію, в тому числі щодо військових об’єктів і російського військового потенціалу, пов’язаного з вторгненням Росії в Україну”, — зазначили у Мін’юсті США.

Приблизно 7 березня особа, з якою спілкувався Слейтер писала: “Американська розвідка заявляє, що вже 100% російських військ знаходяться на території України. Як ти вважаєш, чи можна довіряти цій інформації?”

Приблизно 11 березня: “Дорогий, а що показують на екранах у спеціальній кімнаті? Дуже цікаво”.

Приблизно 15 березня: “До речі, ти перший сказав мені, що члени НАТО їздять потягами, і тільки зараз (вже ввечері) про це повідомили в наших новинах. Ти мій таємний інформатор, коханий! Як пройшли твої зустрічі? Успішно?”

Приблизно 18 березня: “Любий Дейве, чи є у НАТО і Байдена таємний план, як нам допомогти?”

Приблизно 23 березня: “Дейве, чудово, що ти першим отримуєш інформацію про (вказану країну). Сподіваюся, ти мені одразу повідомиш? Ти мій секретний агент. З любов’ю”.

12 квітня або близько того: “Любий Дейве, постачання зброї повністю засекречено, і це чудово!”

Приблизно 14 квітня: “Любий Дейве, дякую за цінну інформацію, дуже добре, що два чиновники зі США їдуть до Києва”.

Приблизно 19 квітня: “Дейве, сподіваюся, завтра НАТО підготує дуже неприємний “сюрприз” для Путіна! Розкажеш мені?”

Приблизно 21 квітня: “У тебе сьогодні робота в Оперативному центрі, я пам’ятаю, впевнена, що там є багато цікавих новин?”

Зазначається, що у відповідь приблизно 28 березня 2022 року Слейтер, зокрема, передав засекречену інформацію щодо військових цілей у війні Росії проти України, а приблизно 13 квітня 2022 року — щодо російського військового потенціалу, пов’язаного з вторгненням Росії в Україну.

Слейтер постане перед судом 5 березня в окрузі Небраска. Якщо його визнають винним, Слейтеру загрожує максимальне покарання у вигляді 10 років ув’язнення, трьох років звільнення під наглядом і штрафу в розмірі до 250 000 доларів США за кожне звинувачення у змові з метою передачі і передачі інформації, що становить державну таємницю.

Справу розслідують місцеве відділення ФБР в Омасі та Управління спеціальних розслідувань ВПС США.

Перед тим, у квітні 2023 року, стало відомо про злиття секретних документів Пентагону військовослужбовцем розвідувального підрозділу Військово-повітряної національної гвардії штату Массачусетс Джеком Тейшейрою. Тейшейра керував приватною онлайн-групою Thug Shaker Central.

Це група з близько 20-30 переважно молодих чоловіків і підлітків, яких об’єднувала спільна любов до зброї, расистських онлайн-мемів і відеоігор. Молодий чоловік публікував конфіденційні документи національної безпеки США в цій же онлайн-групі знайомих.