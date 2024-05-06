“Ворожа авіація працює на всіх напрямках, так само як і наша. Вони намагаються висадитися за підтримки засобів ураження, здебільшого це човни, але окупанти їх також втрачають, як і особовий склад”, — сказав Плетенчук.

Також, за його словами, російські сили намагаються посилювати тиск в районі Старомайорського. Там окупанти тричі спробували штурмувати позиції українських оборонців, під час чого втратили чотири танки. Також досить складною є ситуація в Роботиному.

Плетнчук додав, що з початку цієї доби продовжилися штурми на Кринки та острови і зауважив, що сьогодні зранку російськівійськові скинули 6 КАБів.

Водночас він поінформував, що суттєвих змін у характері дій війск РФ не виявлено, так само як і ознак створення наступальних угруповань.