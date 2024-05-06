Про це в етері телемарафону повідомив начальникк Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук.

“Ворожа авіація працює на всіх напрямках, так само як і наша. Вони намагаються висадитися за підтримки засобів ураження, здебільшого це човни, але окупанти їх також втрачають, як і особовий склад”, —  сказав Плетенчук.

Також, за його словами, російські сили намагаються посилювати тиск в районі Старомайорського. Там окупанти тричі спробували штурмувати позиції українських оборонців, під час чого втратили чотири танки. Також досить складною є ситуація в Роботиному.

Плетнчук додав, що з початку цієї доби продовжилися штурми на Кринки та острови і зауважив, що сьогодні зранку російськівійськові скинули  6 КАБів.

Водночас він поінформував, що суттєвих змін у характері дій війск РФ не виявлено, так само як і ознак створення наступальних угруповань.

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