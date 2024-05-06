Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram.
“З першого вересня в 30 регіонах, підконтрольних РФ в школах та коледжах стартує федеральна освітня програма з навчання управління дронів”, — зазначив він.
Окупаційна влада планує закупити 17 тисяч безпілотних літальних апаратів (БПЛА).
“Наші інсайдери повідомляють, що за особистим втручанням Пушиліна, єдиним окупованим регіоном – учасником програми стане Донецька область (окупована) з приоритетом в Маріуполі.
Головна піарна (або як вони кажуть “медійна”) точка – школа на Невському”, — пише Андрющенко.
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