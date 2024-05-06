З початком нового навчального року окупаційна влада у тимчасово захопленому Маріуполі планує включити у навчальну програму навчання місцевих дітей управлінню бойовими дронами.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram.

“З першого вересня в 30 регіонах, підконтрольних РФ в школах та коледжах стартує федеральна освітня програма з навчання управління дронів”, — зазначив він.

Окупаційна влада планує закупити 17 тисяч безпілотних літальних апаратів (БПЛА).

“Наші інсайдери повідомляють, що за особистим втручанням Пушиліна, єдиним окупованим регіоном – учасником програми стане Донецька область (окупована) з приоритетом в Маріуполі. Головна піарна (або як вони кажуть “медійна”) точка – школа на Невському”, — пише Андрющенко.