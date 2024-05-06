Як йдеться на сайті Кабміну, прем’єр-міністр Денис Шмигаль фактично отримав 77404, 77 гривні зарплати.
Нарахована заробітна плата – 96155, 00 гривень, у тому числі:
- – посадовий оклад – 48077, 50 гривні;
- – заробітна плата за час відрядження – 48077, 50 гривні.
Фактично отримана першим віце-прем’єр-міністром – міністром економіки Юлією Свириденко зарплата становила 72207, 39 гривні.
Нарахована зарплата – 89698, 62 гривні, у тому числі:
- – посадовий оклад – 43706, 82 гривні;
- – заробітна плата за час відрядження – 34965, 44 гривні;
- – допомога з тимчасової непрацездатності за рахунок організації – 11026, 36 гривні;
Фактично отримана віце-прем’єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанішиною заробітна плата становила 80842, 68 гривні.
Нарахована заробітна плата – 100425, 70 гривні, у тому числі:
- – посадовий оклад – 83042, 95 гривні;
- – заробітна плата за час відрядження – 17382, 75 гривні.
Фактично отримана віце-прем’єр-міністром – міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Іриною Верещук заробітна плата становила 77404, 77 гривні.
Нарахована заробітна плата – 96155, 00 гривень, у тому числі:
- – посадовий оклад – 65560, 23 гривні;
- – заробітна плата за час відрядження – 30594, 77 гривні.
Фактично отримана віце-прем’єр-міністром з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим заробітна плата становила 77404, 77 гривні.
Нарахована заробітна плата – 96155, 00 гривень, у тому числі:
- – посадовий оклад – 96155, 00 гривень.
Фактично отримана віце-прем’єр-міністром з відновлення – міністром розвитку громад, територій та інфраструктури Олександром Кубраковим заробітна плата становила 77404, 77 гривні.
Нарахована заробітна плата – 96155, 00 гривень, у тому числі:
- – посадовий оклад – 74301, 59 гривні;
- – заробітна плата за час відрядження – 21853, 41 гривні.
Фактично отримана міністром Кабінету міністрів Олегом Немчіновим заробітна плата становила 72196, 42 гривні.
Нарахована заробітна плата – 178914, 93 гривні, у тому числі:
- – посадовий оклад – 87413, 64 гривні;
- – відпустка – 2780, 57 гривні;
- – матеріальна допомога на оздоровлення – 84350, 04 гривні;
- – заробітна плата за час відрядження – 4370, 68 гривні.
Фактично отримана державним секретарем Кабінету міністрів Олександром Яремою заробітна плата становила 110128, 90 гривні.
Нарахована заробітна плата – 136806, 08 гривні, у тому числі:
- – посадовий оклад – 71010, 55 гривні;
- – надбавка за ранг – 800, 00 гривень;
- – надбавка за вислугу років – 25730, 88 гривні;
- – надбавка за роботу з таємними документами – 18379, 20 гривні;
- – заробітна плата за час відрядження – 20885, 45 гривні.
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