Наряд Доджи Кет, його дівчини, засвітився у нього в Instagram.
Як згодом зʼясувалось, це сукня бренда Vetements. Гвасалія теж вдягнутий у Vetements — це його бренд.
Своїм оголеним нарядом пара нагадала Каньє Веста та його дружину Бʼянку Ценсорі.
Багато костюмів, у яких вона була помічена, настільки прозорі, що їй доводиться використовувати руки або сумку, щоб прикрити частину себе на фотографіях.
Було відомо, що Гвасалія товаришував з Каньє Увестом, подібні перформанси Увест з своєю дружиною Б’янкою роблять постійно.
У Парижі її обіцяли штрафувати якщо буде так вдягнута.
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