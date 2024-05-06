Демна Гвасалія, дизайнер Balenciaga, прийшов з Доджа Кет, яка була у простирадлі.

Наряд Доджи Кет, його дівчини, засвітився у нього в Instagram.

Як згодом зʼясувалось, це сукня бренда Vetements. Гвасалія теж вдягнутий у Vetements — це його бренд.

Своїм оголеним нарядом пара нагадала Каньє Веста та його дружину Бʼянку Ценсорі.

Багато костюмів, у яких вона була помічена, настільки прозорі, що їй доводиться використовувати руки або сумку, щоб прикрити частину себе на фотографіях.

Було відомо, що Гвасалія товаришував з Каньє Увестом, подібні перформанси Увест з своєю дружиною Б’янкою роблять постійно.

У Парижі її обіцяли штрафувати якщо буде так вдягнута.