МВС Росії розшукує колишнього секретаря РНБО Олексія Данілова, експрем'єр-міністра Володимира Гройсмана, ексміністра внутрішніх справ Арсена Авакова, ексголовнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака та екскерівника антитерористичного центру при СБУ Василя Крутова.

Про це повідомляє видання “Настоящее время” із посиланням на базу даних відомства.

Крім того, розшукуються колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін і міністр інформаційної політики Юрій Стець.

Гройсман і Клімкін розшукуються за статтями Кримінального кодексу, але не уточнюється, за якими саме. У квітні Слідчий комітет Росії звинуватив їх у “здійсненні обстрілів та інших злочинів на Донбасі”.

У цьому ж переліку є і колишній міністр інформаційної політики Юрій Стець (2014-2019), якого також оголошено у розшук за неназваною статтею.

Данілов та Аваков розшукуються за статтею Кримінального кодексу, проте не сказано за якою.

Нагадаємо, що раніше повідомлялось про оголошення МВС Росії про розшук українських чиновників (Зеленський, Порошенко та Павлюк), що вважається спробою Кремля встановити юрисдикцію російських законів у незалежних пострадянських країнах та підготовкою до операції “Майдан-3” інформаційно.