Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у етері телемарафону.

“Робота для бізнесу ускладнюється через безперервні повітряні тривоги — у середньому по 16 годин. Також діють графіки відключення електроенергії. Постійно комунікуємо з нашими торговельними мережами, щоб зберегти їхню присутність на території області”, — зазначив він.

Синєгубов додав, що росіяни продовжують завдавати ударів по цивільній інфраструктурі регіону та бити по населених пунктах.

Також через дії окупанта без електропостачання залишається близько 50 тис. населення області.

Голова ОВА зазначив, що відповідні служби відновлюють подачу світла, однак ці роботи ускладнюються через близьке розташування населених пунктів до кордону з РФ.