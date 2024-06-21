Україні треба змінити підхід до мобілізації, оскільки, за словами комбата 3-ї штурмової Дмитра Кухарчука, результатів її посилення немає.

Про це в інтерв’ю УП заявив комбат 3 ОШБр Дмитро Кухарчук.

За його словами, він не бачить результату у посилення мобілізації.

“Чесно, не бачу. Я бачу кол-центри, які працюють, які розводять на гроші європейців. Бачу правоохоронні органи, які їх кришують. Бачу народних депутатів, які їх кришують. Мобілізація пенсіонерів – там да. Людей до 57 років, але багато хто з них виглядає вже на 70. Це не вихід із ситуації”, – наголосив Кухарчук.

Середній вік бійця у його батальйоні – 33 роки.

“Це ми говоримо про усіх, включно з тими, хто виконує тилові функції. Якщо ми говоримо про середній вік піхотинця, штурмовика – то це до 30 років. Буває, що люди отримують повістки, а потім приходять до рекрут-центрів Третьої штурмової і говорять: “Я не знав, сумнівався, але я отримав повістку – давайте я вже краще до вас піду”. І таких беремо, якщо бачимо, що людина мотивована і готова воювати”, – додав комбат.

Кухарчук зазначив, що держава має переглянути своє ставлення до себе, до своїх громадян, поміняти повністю підходи.

“Ну і мають відбутися зміни, які, як причинно-наслідковий зв’язок, можуть спричинити ментальні зміни. І тоді не треба буде шукати мобілізаційний ресурс – він сам по собі буде знайдений. Якщо цього не станеться, якщо ніякі висновки не будуть зроблені, роботу над помилками не проведуть, ми програємо цю війну”, – підсумував Кухарчук.