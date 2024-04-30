Про це, як повідомляє yavp.pl , сказав міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Марцін Кервінський.

Тимчасовий захист для громадян України у Польщі діє до 30 червня 2024 року. З 1 липня правила перебування для українців хочуть змінити. Нову редакцію закону уряд готується представити на засіданні у вівторок.

Міністра внутрішніх справ та адміністрації Польщі Марціна Кервінського під час етеру на телеканалі TVN24 спитали про ситуацію з обмеженням послуг в українських консульствах для чоловіків призовного віку, бо для багатьох це може означати проблеми з документами.

“За кілька днів ми подамо нову редакцію цього закону, де будуть врегульовані усі ці питання“, – відповів Кервінський минулого тижня.

Рішення щодо поточної ситуації розробляє заступник міністра Мацей Дущик.

Також голова польського МВС сказав, що Польща не розкриває дані про біженців, які перебувають у Польщі, в тому числі не передає їх українській стороні.

Водночас він зазначив, що ті, хто не матимуть паспортів, будуть отримувати тимчасовий захист.