Про це пише ukrayina.pl з посиланням на заяву голови МВС Польщі це в ефірі TVN24.
“Ми знайдемо спосіб, щоб розв’язати цю проблему. Нам треба діяти мудро і раціонально. Всі речі, які стосуються українців у Польщі прописані в законах. Ми продовжимо захист для українських біженців, який поки діє лише до 30 червня. Ті, хто не матимуть паспортів будуть підлягати тимчасовому захисту”, — зазначив Кєрвінський.
Він додав, що Польща буде охороняти їхні права і нікому не передасть їхніх приватних даних, в тому числі Україні.
Раніше міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що військовозобов’язаним чоловікам з України можуть не подовжити право на перебування у Польщі. За його словами, українські громадяни не виконують свої обов’язки перед своєю державою.
Також міністр заявляв про готовність Польщі допомогти Україні у відправленні цих громадян, якщо їм не буде продовжено право на перебування в країні.
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