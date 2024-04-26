Голова МВС Польщі Марчін Кєрвінський заявив, що Республіка Польща продовжить захист для українських біженців, який поки діє до 30 червня. Ті, хто не матимуть паспортів, будуть підлягати тимчасовому захисту.

Про це пише ukrayina.pl з посиланням на заяву голови МВС Польщі це в ефірі TVN24.

“Ми знайдемо спосіб, щоб розв’язати цю проблему. Нам треба діяти мудро і раціонально. Всі речі, які стосуються українців у Польщі прописані в законах. Ми продовжимо захист для українських біженців, який поки діє лише до 30 червня. Ті, хто не матимуть паспортів будуть підлягати тимчасовому захисту”, — зазначив Кєрвінський.

Він додав, що Польща буде охороняти їхні права і нікому не передасть їхніх приватних даних, в тому числі Україні.

Раніше міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що військовозобов’язаним чоловікам з України можуть не подовжити право на перебування у Польщі. За його словами, українські громадяни не виконують свої обов’язки перед своєю державою.

Також міністр заявляв про готовність Польщі допомогти Україні у відправленні цих громадян, якщо їм не буде продовжено право на перебування в країні.