Про це заявила прем’єрка Італії Джорджа Мелоні.

“Ми досягли політичної угоди щодо надання додатково фінансової підтримки Україні в приблизно $50 млрд до кінця року. Йдеться про систему кредитів. Конфіскації (активів РФ) не буде, йдеться про використання доходів від активів”, — наводить її слова газета “Корр’єре делла Сера”.

Зі свого боку, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн також заявила про досягнення угоди щодо цієї теми.

“G7 домовилася про надання Україні кредитів на суму близько 50 мільярдів доларів до кінця року. Для їх погашення ми будемо використовувати доходи від суверенних активів Росії. Це засновано на діях ЄС, де ми вже спрямовуємо ці доходи на оборону і відновлення України”, — написала фон дер Ляєн у соцмережі Х.