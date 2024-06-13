Президент України Володимир Зеленський та президент США Джо Байден у четвер, 13 червня, підписали десятирічну двосторонню угоду про безпеку на полях саміту "Великої сімки".

Про це повідомило агентство Reuters.

Угода спрямована на посилення захисту України від російських загарбників.

Згідно з текстом угоди — вона має стати кроком на шляху до можливого членства України в НАТО.

“Сторони визнають цю угоду як міст до можливого членства України в НАТО”, — йдеться в тексті угоди.

Також у випадку збройного нападу або загрози такого нападу на Україну найвищі офіційні особи США та України зустрінуться протягом 24 годин для консультацій щодо відповіді та визначення того, які додаткові оборонні потреби потрібні Україні, йдеться в угоді.

“Сполучені Штати мають намір надати довгострокову матеріальну підтримку, навчання та консультування, забезпечення, розвідку, безпеку, оборонно-промислову, інституційну та іншу підтримку для розвитку українських сил безпеки та оборони, здатних захищати суверенну, незалежну, демократичну Україну та стримування майбутньої агресії”, — йдеться в документі.

Українська влада вела переговори із Вашингтоном щодо угоди ще з минулого року. Але діалог тимчасово призупинявся під час того, як Конгрес США не міг ухвалити законопроєкт, який передбачав допомогу Україні. Втім, після того, як проєкт все ж було схвалено, обговорення поновилися.

Як зазначав президент Володимир Зеленський, Київ працював над тим, аби зробити цю угоду найсильнішою з усіх. Йдеться про збройну, фінансову та політичну підтримку. Глава держави також заявляв, що документ зі Сполученими Штатами є “безпрецедентним, як і належить лідерам підтримки України”.